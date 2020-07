Unter dem Motto „spontan und entschlossen“ organisierten die Inhaberin des Hartberger Stadtcafés Akis Grabner und Anita Nagy, Mitarbeiterin der Stadtgemeinde Hartberg, ein Charity-Sommerfest für Enrique Flicker. Der elfjährige Greinbacher leidet aufgrund von Sauerstoffmangel bei der Geburt an Cerebralen Bewegungsstörungen und ist immer wieder auf sehr kostspielige Therapien und Operationen angewiesen. 50 Cent pro bestelltem Spritzer und das gesamte Trinkgeld floss in die Spendenkasse, ingesamt konnten 1.500 Euro an die Familie übergeben werden. Für beste musikalische Unterhaltung sorgte die spontan gegründete Band „Jon Bon Horvi“, bestehend aus Michael Horvath, Marco Prinner, Alex Lechner, Matthias Scherf und Martin Preiß; zahlreiche ehrenamtliche Helfer trugen zum Erfolg der Aktion bei. Namens der Stadtgemeinde dankte Bgm. Marcus Martschitsch für die spontane und sympathische Charity-Aktion.