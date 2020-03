Im Wald von Radersdorf bei Großwilfersdorf gibt es das sogenannte Ulrichsbründl. Sowohl Pfarr- als auch Adels- als auch Gemeindezugehörigkeit haben sich hier immer wieder geändert.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gehörte dieser Ort zu Kalsdorf bei Ilz, genauer gesagt der dort regierenden Familie Herberstorff. Während Adam von Herberstorff den von den Eltern begonnenen evangelischen Glauben aufgab, lies Otto von Herberstorff (oder Herbersdorf – unterschiedliche Angaben) einen protestantischen Prediger in der Ulrichskirche Dienst verrichten.

Während Adam von Herberstorff die Gegenreformation vorantrieb, versuchte Otto von Herberstorf, den evangelischen Glauben in der Oststeiermark zu fördern.

Die wenige Angaben in den Chroniken von Ilz, Großwilfersdorf und Altenmarkt sind abweichend, genau so wie die Erzählungen der BewohnerInnen der umliegenden Dörfer. Manche evangelische Chroniken erwähnen ein genaues Datum der Sprengung der evangelischen Kirche am 10. Juni 1600 Eher katholische Angaben sprechen von einer „Abtragung“, wieder andere sagen, die Kirche sei „untergegangen“ oder von der Ilz „weggeschwemmt“ worden. In diesen Fällen ist immer wieder vom Jahr 1609 die Rede.

Die etwas unnatürliche Form des Hügels würde dafür sprechen, dass an dieser Stelle die Kirche stand. Auch weil von hier aus, wenn die Bäume nicht wären, der Blick zum Schloss Kalsdorf bei Ilz, dem Wohnsitz von Otto von Herberstorf, ungehindert frei wäre.

Im Umkreis des auffälligen Hügels liegen noch manche sehr alte Ziegel herum. Ob diese von der ehemaligen Ulrichskirche stammen oder von einer ebenfalls hier vermuteten Wehranlage, müsste noch untersucht werden.