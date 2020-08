Ferienabenteuer in Fürstenfeld

Die Berufsfindungsbegleitung Steiermark lädt alle 12- bis 14-Jährigen (6. bis 8. Schulstufe) zu zwei spannenden Ferienabenteuern ins Grabher-Haus in Fürstenfeld (Übersbachgasse 13) ein:

Mittwoch 26. August, 9.30 bis ca. 13 Uhr: „Was ist wirklich mit Lisa passiert? Findet es heraus!“ Aber Vorsicht: Es ist nicht alles so wie es auf den ersten Blick erscheint! Es erwartet euch ein interaktives Abenteuer. Ihr taucht dabei in eine Detektivgeschichte ein und klärt gemeinsam durch den Einsatz eurer Stärken, Fähigkeiten und Talente den Fall.

Donnerstag 27. August, 9.30 bis ca. 13 Uhr: „Wohin führt mich diese Spur? ... gemeinsam entdecken!“ Berufliches Fährtenlesen – Bei dieser Schnitzeljagd kommt ihr spannenden Berufen und regionalen Unternehmen auf die Spur! Berufe erraten, charakteristische Arbeitsmaterialien und Arbeitsgeräte kennenlernen und praktisches Ausprobieren machen die verschiedenen Berufe für euch erlebbar!

Kontakt und Infos: Waltraud Allmer, Tel: 0676/84 17 17 52; Mail: waltraud.allmer@stvg.com; www.berufsorientierung.at