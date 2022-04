Festsitzung als Start ins Jubiläumsjahr „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hartberg“.



HARTBERG. Im Jahr 1872 wurde die Freiwillige Feuerwehr Hartberg gegründet. Die Hartberger Wehr ist damit auch die älteste Feuerwehr im Bereichsfeuerwehrverband. Eine Festsitzung im Schloss bildete nun den offiziellen Auftakt für das Jubiläumsjahr „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hartberg“. Kommandant HBI Thomas Wannemacher freute sich dazu neben zahlreichen Wehrkameraden auch hochrangige Ehrengäste, an der Spitze die LAbg. Lukas Schnitzer und Wolfgang Dolesch, Bgm. Marcus Martischtsch, Landesfeuerwehrkommandant LBD Reinhard Leichtfried und Bereichskommandant LFR Thomas Gruber begrüßen zu können.

Kommandant HBI Thomas Wannemacher

Historische Highlights



Kommandant HBI Wannemacher ließ in seiner Festansprache die Geschichte der Feuerwehr Hartberg Revue passieren. Zu den Highlights zählten unter anderem die Inbetriebnahme der ersten pferdebespannten Motorspritze im Jahr 1920 (heute noch zu sehen im Museum Hartberg), das erste motorbetriebene Löschfahrzeug (1924/25), der Einzug in das neue Rüsthaus in der Ressavarstraße (1989) und die Indienststellung der damals österreichweit zweiten Drehleiter im Jahr 1996. Zusammengetragen wurden die historischen Daten und Fakten von HFM Robert Oswald, die Chronik liegt auch in Buchform vor und wird bei den Jubiläumsveranstaltungen zum Kauf angeboten.

Dank für das Ehrenamt



Sämtliche Grußredner betonten den hohen Stellenwert der Hartberger Wehr, die als Stützpunktfeuerwehr auch überörtliche Aufgaben wahrnimmt und dankten den Mitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz für die Sicherheit und damit verbunden auch für die Lebensqualität der Bevölkerung. LAbg. Lukas Schnitzer: „Die Feuerwehr steht für das Miteinander der Generationen und der Gesellschaft, das Ehrenamt ist im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar.“

Mehrere Feuerwehrkameraden wurden für ihren langjährigen ehrenamtlichen Dienst ausgezeichnet.

Die Festsitzung wurde auch dazu genutzt, mehrere verdiente Kameraden der FF Hartberg, darunter den früheren Kommandanten ABI d.F. Gerald Jeitler, für ihr langjähriges Wirken im Dienste der Allgemeinheit auszuzeichnen. Musikalisch umrahmt wurde die Festsitzung vom Hartberger Saxophon-Quartett „Swining Sax“.

HFM Robert Oswald verfasste die Hartberger Feuerwehrchronik.

Die nächsten Jubiläumsjahr-Aktivitäten sind das traditionelle Florianifrühstück mit Kinderprogramm am 7. Mai im Rüsthaus und ein Drei-Tages-Fest mit Segnung der neuen Drehleiter von 1. bis 3. Juli.

