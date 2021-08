Filmdreharbeiten für Burgen und Schlösser in Österreich

Für die 2. Staffel der Serie „Burgen und Schlösser in Österreich“ drehte Regisseur Alfred Ninaus mit RAN-Film für 3 SAT und ORF im Chorherrenstift Vorau und in der Umgebung des Stiftes. In der Folge 4 dieser Serie werden das Chorherrenstift Vorau, das Schloß Hartberg, das Schloß Schielleiten, das Schloß Welsdorf und das Stift Rein porträtiert.

Fritz Aigner schrieb das Drehbuch. Der Vorauer Reinhold Ogris war Kameramann, Julian Schalk Kameraassistent und Reinhard Sandbichler bediente die Drohnenkamera.

Bei den Dreharbeiten im „Tompn Gang“ kamen der Vorauer Montanist Hannes Kern und Johann Schweighofer, der Obmann von Sub Terra Vorau zu Wort.

Die ersten drei Folgen dieser Serie haben bereits über 3 Millionen Menschen gesehen. In Folge 5 werden Burgen und Schlösser in der Südsteiermark und in Slowenien näher vorgestellt, in Folge 6 Burgen und Schlösser des Mittel- und Nordburgenlandes.

Voraussichtlicher Sendetermin der Folge 4 auf 3 SAT ist der 6. Dezember im Hauptabendprogramm.