Am Pfingstsamstag, dem Eröffnungstag des Fürstenfelder Freibads, besuchte Bürgermeister Franz Jost mit Stadt- und Gemeinderäten auf Einladung von Franz Friedl, Geschäftsführer des Freibadbetreibers Stadtwerke Fürstenfeld, trotz wenig sommerlicher Temperaturen den für den Badesommer 2021 top in Schuss gebrachten, weitläufigen "Badestrand" der Thermenhauptstadt. In einem symbolischen Akt durchschnitten Bürgermeister und Stadtwerke-Direktor gemeinsam mit dem Stadtrat und Freibadleiter Andreas Rindler beim Sporbecken ein weiß-grünes Band anlässlich des offiziellen Saisonstarts. Mit 23.000 Quadratmetern Wasserfläche und 100.000 Quadratmetern gepflegter Grünanlage bietet das größte Beckenfreibad Europas Touristen und "Daheimurlaubern" ausreichend Platz mit Abstand und Sicherheit für jede Menge Badespaß, Freizeitvergnügen und Erholung.

Bei Wassertemperaturen von 18 Grad hätten einige sportliche Damen im Bikini bereits am frühen Vormittag ihre Schwimmrunden gedreht, berichtete Andreas Rindler. Triathleten im Neoprenanzug zogen im Sportbecken ihre Bahnen.

"Auf Regen folgt immer Sonnenschein", zeigte sich Bürgermeister Franz Jost zuversichtlich, dass das Freibad auch in diesem Sommer zum Fürstenfelder Publikums- und Gästemagneten wird. Berechtigten Anlass zu dieser Hoffnun gibt jedenfalls der Saisonkartenvorverkauf. Wie Franz Friedl berichtete, konnte der Vorverkauf im Mai heuer um 50 Prozent gesteigert werden.