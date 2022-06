Mehrere Teilnehmer aus dem Bezirk wurden für ihren Einsatz für eine saubere Umwelt mit Preisen und Auszeichnungen belohnt.

REGION HARTEBRG. Rund 5.000 Teilnehmer (das sind fast 7% der Bewohner!!) aus 27 Gemeinden im Entsorgungsgebiet des Abfallwirtschaftsverbandes Hartberg reinigten öffentliche Flächen und setzten damit ein Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen von Abfall. Kombiniert wurde die Aktion „Saubere Steiermark“, die unter dem Motto „Reinwerfen statt Wegwerfen“ stand, mit einem Gewinnspiel. Ende Juni wurden im ORF Zentrum in Graz die PreisträgerInnen geehrt. Einen Hauptpreis, ein Trekkingbike der Firma Sport Scherz, ging an Emma Plank aus der Gemeinde Waldbach-Mönichwald – Ortsteil Bruck an der Lafnitz.

Emma Plank aus Bruck an der Lafnitz durfte sich über ein Trekkingbike freuen.

Drei Auszeichnungen



Heuer wurden auch drei Auszeichnungen für besondere Leistungen im Bereich des Umweltschutzes und für den vorbildlichen Einsatz bei der Aktion „Saubere Steiermark“ in unseren Bezirk vergeben. Je eine Auszeichnung ging an den Kinderhort Hartberg, an die Familie Hütter aus Rabenwald und an Andreas Muhr aus der Sonnhofen.

Kinderhort Hartberg: Der Kinderhort Hartberg hat mit den Kindern zwei Putzaktionen im Hartberger Gmoos und einen Upcycling-Workshop veranstaltet. Im Rahmen des Workshops wurden aus alten Kabelrollen aus Holz Spieltische gebastelt, die den Kindern seither zum Spielen zur Verfügung stehen. Zur Abschlussveranstaltung kamen die Leiterin Eva Haindl und die Pädagogin Sabine Steurer.

Tanja und Livia Hütter entsorgten eine Mülldeponie.

Tanja und Livia Hütter aus Rabenwald: Auch heuer wurde in der Marktgemeinde Pöllau wieder fleißig Müll gesammelt. Familie Hütter aus Rabenwald hat sich besonders eingesetzt und eine entdeckte Müllhalde im Wald komplett gesäubert.

Der "Müllmarschierer" - Alexander Muhr aus Sonnhofen.

Andreas Muhr: Das ganze Jahr über marschiert Andreas Muhr in seiner Freizeit durch seine Heimat und säubert Sonnhofen und Saifen-Boden von Müll, den andere achtlos wegwerfen. Pro Jahr kommt der Vorarbeiter auf diese Weise auf rund 5.000 bis 6.000 Kilometer, auf denen er vor allem leere Getränkeverpackungen, Bierdosen und Flaschen findet sortiert und richtig entsorgt.

Dank an alle Helfer



Nachdenklich macht die Verantwortlichen des Abfallwirtschaftsverbandes die Vorgehensweise von einigen wenigen Autofahrern, die ihre Flaschen, Verpackungsmaterialien, Zigarettenschachteln und Getränkedosen immer wieder entlang der Gemeindestraßen entsorgen. Uns sollte immer bewusst sein, dass wir die Natur und unseren Lebensraum nur von unseren Kindern ausgeborgt haben und deshalb sollten wir auch dem entsprechend handeln, sagt Gerhard Kerschbaumer, Umwelt und Abfallberater. Die Natur braucht den Menschen nicht, aber der Mensch braucht die Natur!

Die Verantwortlichen des Abfallwirtschaftsverbandes Hartberg bedanken sich bei den vielen freiwilligen HelferInnen, die dazu beigetragen haben unser schönes und lebenswertes Hartbergerland von achtlos in der Natur herumliegendem Müll zu befreien.

