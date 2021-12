FSK Stand beim Weihnachtsmarkt

Der Fürstenfelder Sportklub betreut anlässlich des Weihnachtsmarktes am Hauptplatz in Fürstenfeld einen Stand, der sehr gut besucht ist. Auch Frauentrainer Harry Bacher, die sportliche Leiterin der FSK Frauen Nina Hütter, Obmann und Bürgermeister Franz Jost mit Gattin Astrid waren dort genauso schon zu Gast wie Ilzer SV Cheftrainer Christian Waldl. Der Weihnachtsmarkt ist noch am Samstag, 18. Dezember, und Sonntag, 19. Dezember, von 10 bis 20 Uhr geöffnet.