Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Alpenvereins Fürstenfeld wurde für Franz Pilz, den im Vorjahr verstorbenen, langjährigen Obmann und Ehrenobmann des Alpenvereins sowie Wegbereiter des Fürstenfelder Kletterressorts in der Kletterhalle eine Gedenktafel enthüllt. Dazu hieß Alpenvereinsobmann Fritz Veitsberger auch den Fürstenfelder Bürgermeister Franz Jost, die Familie Pilz und Klaus Hoi, Bergführer und langjähriger Bergsteigerfreund von Franz Pilz, willkommen.

Mit einer Bilderschau auf der Großleinwand erinnerte Klaus Hoi eingangs der Versammlung an über 50 Jahre gemeinsamer Bergtouren und Erlebnisse in den Alpen mit der Fürstenfelder Alpenvereinslegende. Anschließend informierte Obmann Fritz Veitsberger die Vereinsmitglieder über die Aktivitäten der letzten beiden Jahre und verwies auch auf viele Herausforderungen durch die Pandemie und die Lockdowns. Aktuell sind im Verein 43 ehrenamtliche Mitarbeiter aktiv. "Nach den Investitionen im Jahr 2018 konnte durch den vorbildlichen Einsatz des Kletterhallen- und Jugend-Teams im Folgejahr die wirtschaftliche Stabilisation erreicht werden", zeigte sich Fritz Veitsberger zufrieden. Die Projekte „Betreutes Klettern“ und „Klettern als Turnstunde“ fanden großen Anklang. Das Aus- und Weiterbildungsangebot der Alpenvereinsakademie hat sich bewährt. „Ich freue mich, dass nun bereits eine neue Tourenführer-Generation heranwächst“, meinte der Obmann abschließend.