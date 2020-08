Gabriele Maier, Inhaberin von Kräuterschön – Hanfschön gewann den WOCHE-Regionalitätspreis 2019.

„Die Freude war riesengroß, als wir den WOCHE Regionalitätspreis in den Händen halten konnten. Umso mehr, da wir nicht nur eine Fachjury, sondern auch die Leser der Woche mit unseren Ideen begeistern konnten“, so Vorjahresgewinnerin Gabriele Maier, Inhaberin von Kräuterschön – Hanfschön in Wenigzell.

Neue Kontakte geknüpft



Damit aber nicht genug, so eine Auszeichnung motiviert natürlich sehr und gibt einem das gute Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Und wie groß die Reichweite der WOCHE ist, merkte die innovative Unternehmerin unmittelbar nach den Berichten. Beginnend von neuen regionalen Handelspartnern, wurden auch über die Landesgrenzen hinaus neue Kontakte geknüpft aus denen sich wiederum neue Vertriebswege ergeben haben.

Produkte online erhältlich



Und für alle Interessenten, die unabhängig von Öffnungszeiten, bequem von zu Hause aus einkaufen und sich dabei gleich über die neuesten Produkte informieren möchten, wurde unter kräuterschoen.at ein Onlineshop eröffnet. In diesem Shop findet man das gesamte Kräuterschön – Hanfschön Sortiment, von den liebevoll gestalteten Pflegewundern bis zu verschiedenen Hydrolaten, dem köstlichen Hanföl, aromatischen Tees und vielem mehr, gibt es Pflegendes, Gesundes und Köstliches.

Blubberschön-Kollektion



Und weil es immer neue Ideen umzusetzen gibt, wird schon bald Blubberschön-Kollektion präsentiert: Badekugeln, von mild schäumend bis lebhaft sprudelnd sorgen ab Herbst für ein ganz neues Badeerlebnis. Aber nicht nur in der Seifenmanufaktur tut sich einiges: Gabriele Maier ist ja in der glücklichen Lage, einen Teil der Zutaten und Grundstoffe selbst anzubauen und zu ernten. Auf dem Kräuterschön Versuchsacker wachsen darum schon wieder neue Pflanzenschätze, die man vielleicht schon nächstes Jahr in einem neuen Produkt wiederfindet.

Und so wie die Zutaten vor der eigenen Türe wachsen, finden sich auch immer wieder neue Kooperationspartner, die ihre Talente und ihre Leidenschaft teilen, weil gemeinsam vieles leichter geht. Und gemeinsam mit vielen helfenden Händen ist es auch möglich, dass die kleine Manufaktur auch große Wünsche und Aufträge erfüllen kann, ohne das dabei eine individuelle Beratung zu kurz kommt.

"Gesundheitszentrum Wald"



Aber nicht nur auf Beratung wird bei Kräuterschön - Hanfschön besonderer Wert gelegt, um Naturliebhabern und Kräuterbegeisterten die wunderschöne Kulturlandschaft näher zu bringen, gibt es jedes Jahr verschiedene Projekte. Dazu zählen Projekte in Schulen, die schon den jüngsten unter uns eine ganz besondere Sicht auf die Natur und ihre Geheimnisse geben. Für Jung und Alt geeignet ist dagegen das Waldbaden, dabei weckt Gabi Maier die Faszination für das "Gesundheitszentrum Wald" und erzählt bei ihren Touren, welche unglaublichen Wirkungen der Wald auf Körper und Geist hat.

Alle Infos auf www.kraeuterschoen.at