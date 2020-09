Goldwaschen im Löffelbach beim Goldloch in Puchegg

An drei Nachmittagen in den Sommerferien lud der Verein Sub Terra Vorau Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren zum Goldwaschen im Löffelbach nahe dem Eingang zum Goldloch im Stoagraben in Puchegg. Neben dem Goldwaschen führten Daniela Kummer und Johanna Hirt die Kinder auch in das Goldloch. In diesem Stollen wurde früher einmal Gold abgebaut. Diese kostenlose Ferienaktion für Kinder war eines der 30 Angebote aus dem Vorauer Kinder Gaudi Pass.