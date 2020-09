Das Team „Steirergluat“ holte sich beim Grill & Barbecue-Festival den Staatsmeitertitel.



Mit Unterstützung von Alois Durlacher aus Hofing, Obmann-Stellvertreter der Styrian Barbecue Association und Chef des Grillteams „Steirergluat“, ist es gelungen, das Puntigamer Grill & Barbecue-Festival mit steirischer Landesmeisterschaft in der Ökoregion Kaindorf über die Bühne gehen zu lassen.

Eine Entscheidung, die sich voll bezahlt gemacht hat, denn „Steirergluat“ sicherte sich mit der der höchsten Gesamt-Punktezahl nicht nur den den Steirischen Landesgrillmeister-Titel sindern auch den Österreichischen Grill-Staatsmeister-Titel, da die Staatsmeisterschaft in Horn Corona-bedingt abgesagt werden musste.

Insgesamt zeigten 41 Wettkampfteams aus ganz Österreich den zahlreichen Besuchern, darunter auch der Kaindorfer Bgm. Thomas Teubl und Tourismus Hartbergerland-Vorsitzende Karin Ammerer, was in Sachen Grillen alles möglich ist. Begleitend dazu präsentierten 13 Aussteller, was zurzeit „grillmäßig“ up to date ist. „Unser Ziel ist es, den Besuchern die Freuden am Grillen zu vermitteln und zu zeigen, dass es beim Grillen viel mehr gibt als Kotelett, Würstel und Co“, so Styrian Barbecue Association-Obmann Bernhard Steinhauer, der sich bei der Marktgemeinde Kaindorf und beim Tourismusverband Hartbergerland für die großzügige Unterstützung bedankte.