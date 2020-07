Still und heimlich wollte Gerlinde Pack, seit rund zehn Jahren Mitarbeiterin und die „gute Seele“ des ÖVP-Bezirksbüros in Hartberg, während ihres Urlaubes ihren runden Geburtstag feiern. Doch für dieses Vorhaben wurde sprichwörtlich „die Rechnung ohne den Wirt gemacht“. Denn Bezirksparteiobmann NR Reinhold Lopatka, LAbg. Lukas Schnitzer und die Kollegen im Büro, angeführt von Bezirkspartei-Geschäftsführer Herbert Kogler, ließen es sich nicht nehmen, die Jubilarin in ihrem schmucken Eigenheim zu überraschen und ihr zum Runden zu gratulieren. NR Reinhold Lopatka dankte für den Einsatz und das Engagement und überreichte einen Rucksack mit Gutschein für den Aufenthalt in einem Wellnesshotel.