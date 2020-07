Gypsy Melodien im Kultursaal Lafnitz

Kaum eine Volksmusik hat in Europa so viele und so unterschiedliche Spuren hinterlassen wie die Musik der Sinti und Roma, die sogenannte Gypsy-Musik. Überzeugen davon kann man sich am Sonntag, 26. Juli, um 17 Uhr im Kultursaal Lafnitz, wo Oxsana & La Banda auf Einladung von Pro Cultura Lafnitz die schönsten und bekanntesten Gypsy Melodien präsentieren und gleichzeitig live auf CD aufnehmen werden. Karten erhältlich bei Blatt & Blüte, Tel.: 03338/4505 bzw. Rudolf Wilfinger, Tel.: 0664/121 79 53.