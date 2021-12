Lydia Wiltschnigg ist seit 30 Jahren Hebamme am LKH Hartberg. Seit 23 Jahren leitet sie das Team auf der Geburtenstation.

HARTBERG. "Die Geburt eines Kindes ist immer ein Highlight", erklärt Lydia Wiltschnigg. In ihren Armen hält sie den erst wenige Stunden alten Lukas. Seit 1991 ist die 52-Jährige Hebamme - und das aus Leidenschaft. Obwohl sie in den vergangenen drei Jahrzehnten bereits unzähligen Kindern auf die Welt geholfen hat, stellt jedes Baby für sie ein winziges Wunder dar. "Für mich war schon früh klar, dass ich Hebamme werden will", erklärt die Hartbergerin.

Erste Geburt war ein bewegendes Gefühl

Ausschlaggebend gewesen war ihre Tante. "Sie war selbst Hebamme und hat mir von ihrer Arbeit immer vorgeschwärmt. Das weckte auch in mir den Wunsch, die Ausbildung zu machen. Besonders prägend war für Lydia Wiltschnigg neben der Geburt ihrer eigenen beiden Töchter, das erste Geburtserlebnis, wo sie dabei sein durfte. "Das war etwas ganz Besonderes für mich. Es war ein bewegendes Gefühl, in so einem intimen Moment dabei zu sein und die werdende Mutter begleiten und unterstützen zu dürfen", berichtet Wiltschnigg.

800 bis 1.000 Babys pro Jahr

Seit 23 Jahren ist sie nun leitende Hebamme auf der Geburtenstation des LKH Hartberg. Ihr Team, bestehend aus 22 Mitarbeiterinnen, hilft pro Jahr 800 bis 1.000 Babys das Licht der Welt zu erblicken. Die große Aufgabe: Das Geburtserlebnis für die Frau so angenehm wie möglich zu machen. Das Schönste an ihrem Beruf? "Das Teilhaben an einer Geburt eines Kindes und Beginn der Mutterschaft." Die Hartbergerin steht darum neben ihrer Tätigkeit im Krankenhaus, Müttern auch bei Hebammenberatungsgesprächen oder Mütterberatungen im EBZ zur Seite.

"Danke an mein Team"

Viele jener Kinder, bei denen Wiltschnigg selbst Hebamme sein durfte, haben bereits eigene Kinder. "Es gibt immer wieder junge Elternteile, die mir mitteilen, dass sie draufgekommen sind, dass ich nicht nur die Hebamme ihres Kindes, sondern auch ihre eigene war", lacht Wiltschnigg und fügt hinzu: "Sehr dankbar bin ich allen Frauen, die auf unser Team der Geburtenstation des LKH Hartberg vertraut haben.

Ein großes Danke richtet Wiltschnigg aber auch an ihr Team:"Danke, dass ihr so viele Frauen positiv bei ihrem einmaligen Geburtserlebnis unterstützt habt und das, auch in enorm herausfordernden Zeiten."

Das könnte dich auch interessieren: 780 Kinder erblickten 2020 in Hartberg-Fürstenfeld das Licht der Welt