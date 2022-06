Mehrere Bewerbsgruppen aus dem Bereich Hartberg waren beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb erfolgreich; LFR Thomas Gruber wurde mit Gold ausgezeichnet.

BAD GLEICHENBERG. Kaiserwetter, eine perfekte Organisation und top motivierte Wettkampfgruppen bildeten die Ausganssituation für den diesjährigen Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Bad Gleichenberg.

Bei den Wettbewerben herrschte Hochspannung.

Foto: Thomas Meier und Franz Fink

hochgeladen von Alfred Mayer

348 Bewerbsgruppen



Unter der Leitung von LFR Christian Leitgeb duellierten sich 348 Bewerbsgruppen mit 2.323 Feuerwehrmännern und -frauen von 201 Feuerwehren um die Siege in den einzelnen Klassen. Aus dem Bereich Hartberg nahmen 13 Wettkampfgruppen teil. Sämtliche Gruppen konnten das Bewerbsziel erreichen und das Abzeichen entgegennehmen.

Knapp am Stockerl vorbei



In der Klasse Bronze A belegt die FF Baumgarten den 4. Platz in der Gesamtwertung. Schäffern landete auf dem 5. Platz. Götzendorf belegte leider aufgrund von 5 Fehlerpunkten nur den 10. Platz und verpasste dadurch den Einzug in den Parallelbewerb.

Oft entschieden nur wenige Hunderstelsekunden über Sieg oder Niederlage.

Foto: Thomas Meier und Franz Fink

hochgeladen von Alfred Mayer

In der Klasse Silber A gelang Baumgarten ein fehlerfreier Löschangriff; das bedeutete Rang 9. Schäffern (13. Platz) vergab aufgrund von 5 Fehlerpunkten beim Löschangriff eine bessere Platzierung. Die Kameraden aus Schwaighof (24. Platz) mussten 10 Fehlerpunkte beim Löschangriff hinnehmen.

Pannenserie im Parallelbewerb



Den sportlichen Höhepunkt des Tages bildete der Parallelbewerb. In der Wertungsklasse Bronze A mussten sowohl Baumgarten als auch Schäffern Fehlerpunkte bei ihren Löschangriffen hinnehmen und verfehlten gute Platzierungen. Nächster Höhepunkt ist jetzt der Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in St. Pölten.

Bereichsfeuerwehrkommandant LFR Thomas Gruber wurden für seinen Einsatz mit dem Verdienstkreuz in Gold des Landes Steiermark ausgezeichnet.

Das könnte dich auch interessieren:



Lokalmatadore waren am Griller nicht zu schlagen

Verlässlicher Partner beim Hochwasserschutz