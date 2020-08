Insgesamt 62 Kinder erlebten fünf Tage lang Sport, Spiel und Spaß bei einer gemeinsamen Erlebnissportwoche.

Bereits zum dritten Mal initiierte Bürgermeister Rupert Fleischhacker in einer Kooperation zwischen der Marktgemeinde Ilz und der Initiative "Xund ins Leben" eine Sport- und Erlebniswoche für Kinder aus der Marktgemeinde Ilz im Alter von sechs bis 14 Jahren. Über 60 Kinder ließen sich an fünf Tagen unter Anleitung eines Sportpädagogenteams nach einem Kennenlerntag auf spannende und bewegungsreiche Abenteuer und Ausflüge ein. Neben einem Badetag im Freibad Söchau und einem lehrreichen Tag im Wald mit Sport und Spiel standen das Hineinschnuppern in Trendsportarten, diverse Workshops sowie eine breit gefächertes Fitnessangebot mit Staffeln, Kinderyoga, internationalen Sportschwerpunkten, Fun- und Teamsport, Kreativtanz von Streetstyle bis Hip Hop, Sportakrobtik oder Turnen auf dem Programm.

Mit einem exzellenten Catering waren die Kids und das "Xund ins Leben"-Team auch kulinarisch bestens versorgt. „Die Sportwoche wird von Kindern und Eltern gerne angenommen und hat sich mittlerweile gut etabliert. Zum einen soll die Aktion ein Beitrag für mehr Fitness und Gesundheit unserer Kinder und andererseits durch die Ganztagesbetreuung eine Unterstützung für Familien während der Ferien sein“, zeigte sich Rupert Fleischhacker über das große Interesse zufrieden.