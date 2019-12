Im Mai wartet der Jakobsweg

BHAK Hartberg-Dir. Friedrich Pack in den Ruhestand verabschiedet.



Der letzte Schultag vor Weihnachten, war auch der wirklich allerletzte Schultag für den Leiter der Bundeshandelsakademie Hartberg Dir. Friedrich Pack. Nach 37 Jahren an „seiner“ Schule wurde der Pädagoge in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet. Und das auf ganz besondere Art und Weise. Ein eigens für diesen Anlass gegründeter Chor – bestehend aus den Direktoren Helga Schöller (HLW), Reinhard Pöllabauer (Gymnasium) und Kurt Wiesinger (BAfEP) – intonierte den John Lennon-Klassiker „So this is Christmas“. In diesen Chor stimmte auch Bgm. Marcus Martschitsch ein, der namens der Stadtgemeinde für das Engagement für die BHAK und damit verbunden für die gesamte Schulstadt Hartberg dankte.

Zu den wesentlichen Leistungen von Dir. Pack zählen die Wiedereröffnung der Handelsschule mit derzeit 21 Schülern, die Zertifizierungen ÜFA und Entrepreneurship sowie die Einführung eines Marketinglehrganges. „Die steigenden Schülerzahlen in den letzten Jahren zeigen, dass wir im Team sehr gute Arbeit geleistet haben“, so Dir. Pack, der sich im Ruhestand vor allem der Familie und seinem Enkelkind widmen wird. Fixpunkt im Mai 2020: der französische Jakobsweg, der gemeinsam mit Gattin Gerlinde in Angriff genommen wird. Dafür wird derzeit bei Wanderungen in der Region bereits fleißig trainiert. Geleitet wird die BHAK Hartberg ab sofort von Herbert Hofer aus Wenigzell, seit vielen Jahren Lehrer an der Schule.