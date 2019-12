Informatik-Talent durfte sich über Apple-Watch freuen

HARTBERG. Ein Quiz mit technischen Fragen zählte zu den spannenden Höhepunkten des Tages der offenen Tür des Informatikzweiges der HTL Pinkafeld. Und unter rund 160 Teilnehmern wurde Chris Sindler aus St. Magdalena am Lemberg, Schüler der 4sv in der Sport/IT Mittelschule Rieger in Hartberg, als Sieger ermittelt. Als „Lohn für die Mühe“ gab es für das Informatik-Talent, das im kommenden Schuljahr die HTL besuchen wird, eine nagelneue Apple Watch. Überreicht wurde der Preis von HTL Pinkafeld-Administrator Thomas Pickl und Abteilungsvorstand Thomas Gabriel. Unter den ersten Gratulanten war die Leiterin der NMS Rieger Hartberg Evelin Wutzl.