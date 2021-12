HARTBERG/SAFENAU. Auf ihrem Weg durch den Ortsteil Safenau in der Bezirkshauptstadt Hartberg machten die Heiligen Drei Könige mit ihrer Begleiterin Renate Freiberger auch im Buschenschank Postl Station. Empfangen und großzügig unterstützt wurden die königlichen Hoheiten unter anderem von Vizebürgermeister LAbg. Lukas Schnitzer und Ortsvorsteher GR Martin Postl. „"Was uns an der Sternsingeraktion fasziniert, ist das Engagement der Kinder und Jugendlichen für andere Menschen, für Ausgegrenzte, Arme und Ausgebeutete. In diesem Jahr zum Beispiel für Indigene in Brasilien, die selbst keine Lobby haben und von den Mächtigen vertrieben werden. Zudem bringen die Sternsingerinnen und Sternsinger Segen und Freude zu den Menschen im ganzen Land. Wir bedanken mich herzlich bei allen Kindern und Jugendlichen, den Organisatoren und Begleitpersonen sowie allen, die im Hintergrund zum Gelingen der Aktion beitragen“, so Schnitzer und Postl unisono.

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Sternsingeraktion ist Amazonien: Die Spenden tragen zum Überleben indigener Völker und damit des Regenwaldes bei. Wer den Regenwald zerstört, raubt den dort lebenden indigenen Völkern die Lebensgrundlage. Dagegen setzen sich viele gemeinsam zur Wehr und finden Verbündete, etwa in den Sternsinger*innen und ihrem Hilfswerk der Dreikönigsaktion.

Die Sternsingeraktion verbindet lebendiges Brauchtum mit dem Einsatz für eine bessere Welt. Mit den Spenden werden jedes Jahr rund 500 Hilfsprojekte in Afrika, Lateinamerika und Asien unterstützt. Und jeder kann den Einsatz der Kinder als „Vierter König“ unterstützen: Spenden kann man auch auf www.sternsingen.at/spenden oder direkt auf das Spendenkonto (IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330, Kontoinhaber: Dreikönigsaktion). Und das Versenden des Sternsingersegen an Verwandte und Freunde ist auf www.sternsingen.at/clickandbless möglich.