Am Freitagabend, 8. Juli, kam es kurz vor 20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer PKW-Lenkerin und einem Motorradfahrer im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Beide Personen wurden dabei schwer verletzt.

WENIGZELL. Gegen 19.50 Uhr am gestrigen Freitag fuhr eine 82-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf der L408 in Richtung Nordwest. Bei der Kreuzung mit der L 415 wollte die Frau links in Richtung Ortsgebiet Wenigzell einbiegen. Dabei dürfte sie den entgegenkommenden 30-jährigen Motorradfahrer übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der 30-Jährige in ein angrenzendes Wiesenstück geschleudert wurde und dort verletzt zu liegen kam.

Auch die Autolenkerin wurde beim Unfall schwer verletzt. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Hartberg gebracht, die Frau mit dem Roten Kreuz ins MKH Vorau.

Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt. Einer davon war in ein Wiesenstück geschleudert worden.

Foto: FF Wenigzell

hochgeladen von Cornelia Gassler

Tiefstehende Sonne

Die Frau konnte noch bei der Polizei angeben, durch die tiefstehende Sonne geblendet worden zu sein. Sie habe deshalb den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ.

