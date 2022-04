Die Stadtfeuerwehr Fürstenfeld wählte für eine weitere Periode Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Gerald Derkitsch zum Kommandanten und OBI Roland Kracher zu seinem Stellvertreter.

FÜRSTENFELD. Bei der 154. Wehrversammlung der Stadtfeuerwehr Fürstenfeld hieß Stadt- und Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Gerald Derkitsch auch Bereichskommandant-Stellvertreter BR Gerhard Engelschall, ABI Karl Kaplan, Bürgermeister Franz Jost, Vizebürgermeister Harald Peindl, Stadtrat Christian Schandor, Bürgermeister a. D. Günter Höllerl, Bürgermeister a.D. CI Werner Gutzwar und Feuerwehrkurat Alois Schlemmer willkommen.

11.277 Stunden geleistet

Aktuell zählt die Stadtfeuerwehr 159 Mitglieder,107 Florianis sind im Aktivstand. In seinem Tätigkeitsbericht führte OBR Gerald Derkitsch aus, dass trotz der Lockdowns Feuerwehrübungen und Fortbildungen unter Sicherheitsauflagen stattfinden konnten, damit im Einsatzfall durch ständiges Trainieren professionelle Hilfe gewährleistet ist. Insgesamt wurden von der Stadtfeuerwehr Fürstenfeld 11.277 ehrenamtliche Stunden bei Einsätzen, Übungen und anderen Aktivitäten geleistet.

Neue Herausforderungen

Um bei einem Blackout gerüstet zu sein, wurde ein Stromaggregat mit 100 kVA für das Feuerwehrhaus angekauft. Im nächsten Jahr soll als Ersatz für das TLFA 3000 ein neues HLF2 in Dienst gestellt werden. Um für technische Einsätze im S7-Tunnel als Portal-Feuerwehr ausgestattet zu sein, wird ein geeignetes Tunnelfahrzeug benötigt. Alarmpläne für die Fürstenfelder Schnellstraße seien erstellt, die Ausbildungen für S7- und Tunneleinsätze werden intensiviert. Zahlreiche Feuerwehrmitglieder wurden für ihre Verdienste und Leistungen ausgezeichnet, ABI Karl Kaplan freute sich über das Verdienstkreuz des Landesverbands in Gold.

Klares Votum

Bei der anschließenden Neuwahl wurden OBR Gerald Derkitsch mit 63 von 64 abgegebenen Stimmen als Kommandant und OBI Roland Kracher einstimmig als sein Stellvertreter wiedergewählt. Das bestens eingespielte Kommandantenduo bedankte sich für das Vertrauen und versicherte, die verlässliche Arbeit der vergangenen elf Jahr in bewährter Weise auch in der neuen Periode mit „122 Prozent für Fürstenfeld“ fortzusetzen.

Schließlich waren die Grußredner am Wort. Sie beglückwünschten die Kommandanten zur Wiederwahl und hoben die konstruktive Zusammenarbeit mit der Feuerwehr hervor.

„Ich gratuliere OBR Gerald Derkitsch und OBI Roland Kracher zum Wahlergebnis", schloss sich ebenso der Fürstenfelder Bürgermeister Franz Jost den Gratulationen zur eindeutigen Wiederwahl an.

