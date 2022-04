Am Samstag, 23. April findet in der Mehrzweckhalle des Fürstenfelder Ortsteils Übersbach ein Konzert zugunsten der Ukraine-Hilfe statt. Von Volksmusik über Schlager bis Rock unterhalten eine Vielzahl an Bands aus der Region.

FÜRSTENFELD/ÜBERSBACH. Unter dem Titel "Musik hilft" findet am Samstag, 23. April, in der Mehrzweckhalle ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine-Hilfe statt. Alle namhaften Musiker und Bands der Region, darunter "Skylight", "Le Craval", Erich Frei, "Die Übersbacher",Anita Wagner, der Gesangsverein Übersbach, der Sperrmüll-Franz und viele mehr, stellen sich in den Dienst der guten Sache und verzichten auf Gage. Tickets gibt es in der Gästeinformation in der Fürstenfelder Hauptstraße sowie direkt in Übersbach bei Nah & Frisch Spörk und in der Bürgerservicestelle.

