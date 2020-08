Von 20. bis 23. August steht der Hartberger Hauptplatz ganz im Zeichen von internationaler Kulinarik, Geselligkeit und bester Unterhaltung.

In Hartberg heißt es an diesem Wochenende wieder „Street Food Market“. Der Reigen der Köstlichkeiten an den mehr als 20 Ständen spannt sich von Burgern über Paella bis hin zu veganen Speisen und jeder Menge Süßigkeiten; und das alles direkt vor den Augen der Besucher zubereitet und sogleich zu genießen. Kombiniert werden die internationalen Speisen mit besten und bereits vielfach prämierten Weinen vom Weingut Pack „vulgo Sandra Mauerhofer“ aus Penzendorf, auch die Gastronomen in der Innenstadt laden in ihre Gastgärten ein. Ganz klar, dass dabei auch die Geselligkeit und die Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Hunderte Besucher nutzten bereits am Donnerstag die Gelegenheit, beim fröhlichen Treiben mit dabei zu sein. Es wurde gebummelt, geschmaust, geplaudert und gelacht, dass es eine wahre Freude war. Unter den Eröffnungsgästen waren auch Bgm. Marcus Martschitsch, TV Hartbergerland-Geschäftsführerin Elisabeth Geier, Street Food Market-Organisator Stefan Roth und Winzerin Sandra Mauerhofer.

Highlight morgen, Freitag, 21. August, ab 19 Uhr ist Livemusik mit den „Rocaholics“.