Mitten in der 50. Badesaison besuchte Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl das touristische Aushängeschild der Oststeiermark und gratulierte zum 50-jährigen Jubiläum.

STUBENBERG AM SEE. Am 3. Juli 1971 wurde der Stubenbergsee offiziell eröffnet. Ursprünglich auf einem ehemaligen Überschwemmungsgebiet entstanden, zählt der vor 50 Jahren künstlich angelegte Badesee heute zu einem der bekanntesten und beliebtesten Ausflugsziele der Steiermark und weit darüber hinaus. Seither hat sich die oststeirische Landgemeinde Stubenberg am See zu einem echten Tourismusmagnet entwickelt.

Wärmster Badesee Österreichs

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des wärmsten Badesees Österreich (mit Wassertemperaturen von bis zu 28 Grad) stattete Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl einen Besuch ab. „Mit dem Stubenbergsee hat sich die Region in den letzten 50 Jahren zu einem gefragten Ausflugs- und Urlaubsziel entwickelt. Der See ist heute nicht nur bei steirischen Gästen beliebt, sondern auch über die Grenzen unseres Bundeslandes hinaus. Das wirkt sich äußerst positiv auf die Gäste- und Nächtigungszahlen der Region aus und bringt damit Wertschöpfung“, so die Landesrätin, die betont: „Ohne das große Engagement der Gemeindeverantwortlichen sowie der Touristikerinnen und Touristiker vor Ort wäre dies nicht möglich gewesen.“

120.000 Nächtigungen pro Jahr

„An heißen Sommertagen verzeichnen wir bis zu 9.000 Besucherinnen und Besucher“, so Bürgermeister Alexander Allmer und ergänzt: „Wir punkten bei unseren Gästen mit unserer Wasserqualität. Dafür verantwortlich ist die Tiefenwasserbelüftung und eine integrierte Phosphoranlage, die das Wasser aus der Feistritz aufbereitet.“

Ob schwimmen, surfen, Stand-up Paddling oder Yoga am Surfbrett - das Wasser-, Sport- und Freizeitparadies begeistert Familien, Jugendliche und Ruhesuchende gleichermaßen.

Mit 120.000 Nächtigungen im Jahr ist die Gemeinde Stubenberg an See die größte Tourismusgemeinde der neuen Erlebnisregion Oststeiermark, die Gäste kommen vor allem aus dem Raum Ostösterreich. Der Tourismusort ist aber auch für seinen hohen Stammgästeanteil bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Tausende suchen Abkühlung in den Badeseen von Hartberg-Fürstenfeld