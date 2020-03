Finnland, Schweden, Spanien und sogar auf den kanarischen Inseln: im Rahmen ihres Erasmus+-Projektes sammelten Lehrer des Gymnasiums Hartbergs neue Eindrücke und Erfahrungen im europäischen Bildungssystem.

HARTBERG. Da es der Schulleitung des Gymnasiums Hartberg wichtig ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer bestens ausgebildet sind, wurde für das Schuljahr 2019/20 ein Erasmus+-Projekt für Lehrer beantragt. Fünf Lehrkräfte besuchten bisher Schulen oder Kurse in Finnland, Schweden, Spanien und sogar auf den kanarischen Inseln. Die dabei gewonnenen Eindrücke werden dem ganzen Kollegium präsentiert, damit die gesehenen, erlernten und gelebten Inhalte vervielfältigt werden können.

Foto: Gymnasium Hartberg

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

Die Lehrkräfte des Gymnasiums Hartberg durften z.B. in Finnland in der Fortbildung „A school for tomorrow – how Finland is preparing for the future“ die neuersten technischen Methoden für den Unterricht kennenlernen bzw. in Schweden am Unterricht teilnehmen und andere didaktische Methoden bzw. Hilfsmittel sehen.

Foto: Gymnasium Hartberg

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

Neues kennen lernen und "Wir-Gefühl" stärken

Viktoria Greimel kann von ihrem Aufenthalt auf La Gomera nur Positives berichten: „Es ist wahnsinnig spannend zu sehen wie der Schulalltag an der IES San Sebastián de la Gomera abläuft. Hier wird sogar die einzigartige Pfeifensprache unterrichtet, die seit 2009 immaterielles Weltkulturerbe ist.“

Gleichzeitig ist es der Schulleitung auch wichtig, dass die Schüler von dem europäischen Austausch profitieren. So gastierte vor kurzem eine spanische Schule aus Gijón in Hartberg. Die Gymnasiasten wollten den spanischen Schüler die österreichische Kultur näherbringen und ihre Spanischkenntnisse durch verstärkte reale Kommunikation verbessern.

Foto: Gymnasium Hartberg

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

"Solche Projekte sind sehr wichtig, da sie die Europäische Gemeinschaft und das 'Wir-Gefühl' stärken. Nur wenn wir andere besser kennenlernen, können Vorurteile abgebaut und ein Miteinander möglich gemacht werden", betont auch Diana Groß, die ebenfalls auf ein erfahrungsreiches Erasmus-Projekt in Schweden zurückblicken kann.