HARTBERG. Nachdem der traditionelle Glühweinstand des Lions Clubs Hartberg am Hauptplatz heuer coronabedingt nicht stattfinden konnte, wird am Donnerstag, 23. Dezember von 12 bis 20 Uhr zu einer Glühweinausschank im Einkaufszentrum Hatric (zwischen Café-Restaurant Käfers und Bäckerei Kern) geladen. Neben Glühwein werden unter anderem alkoholfreier Punsch, Prosecco Villa Sandi, Gratzer Bier und kleine kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Der Reinerlös kommt sozialen Zwecken in der Region zugute.