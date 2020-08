Medaillenregen für die Bäuerinnen

Die 23. Brotprämierung der Landwirtschaftskammer war für den Bezirk ein voller Erfolg.



Insgesamt 210 verschiedene Brote wurden von 70 teilnehmenden Betrieben aus der Steiermark und dem Burgenland zur 23. Brotprämierung der Landwirtschaftskammer eingereicht, eine 24-köpfige Jury verkostete anhand von 80 Wertungskriterien und sorgte mit ihrer Bewertung für eine wahre Flut an Auszeichnungen für den Bezirk: zwei Landessieg, 20 Goldene, sechs Silberne und zwei Bronzene gingen an die heimischen Brotbäckerinnen. Die Übergabe der Preise erfolgte heuer erstmals auf regionaler Ebene in den Räumlichkeiten der Fachschule Hartberg-St. Martin.

Verlässliche Partner



Eröffnet wurde die kleine, aber feine Feier von Landesbäuerin Gusti Maier mit den Worten „Ehre, wem Ehre gebührt“. Sie betonte in ihrer Begrüßung die Bedeutung der regionalen Landwirtschaft als verlässlicher Produzent von Lebensmitteln auch in in schwierigen Zeiten. Die Übergabe Auszeichnungen erfolgte durch die steirische Brotexpertin und Organisatorin der Steirischen Brotprämierung Eva-Maria Lipp in Anwesenheit von Bezirksbäuerin Maria Haas, Kammerobmann-Stellvertreter Rene Nöhrer und Dir. Karin Kohl.

Auszeichnungen im Detail



Fachschule Hartberg-St. Martin: 1 Landessieg (Kunst aus Teig/Gebäcke im Jahreskreislauf), 6 Gold; Holzer Daniela und Markus, Riegersbach: 1 Landessieg (Holzofen), 2 Gold, 1 Silber; Fuchs Marianne, Kleinlungitz: 1 Gold; Harb Andrea, Ziel-Pöllau: 1 Gold, 1 Silber, 1 Bronze; Haspl Theresia, Riegersbach: 2 Gold, 2 Silber; Marachl Maria, Unterbuch: 1 Gold, 1 Silber; Nöhrer Andrea und Rene, Unterdombach: 2 Gold, 1 Silber; Sommer Monika, Jungberg: 3 Gold; Sommer Anna, Jungberg: 2 Gold.