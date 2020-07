Mit Vorauer Urkraft durch den Sommer

Kinder Gaudi Pass sorgt für einen erlebnisreichen Sommer in der Gesunden Region Vorau.



Mit Spiel, Spaß und viel Action lassen sich die Ferien abwechslungsreich gestalten. Die Ferienaktionen im Rahmen des Kinder-Gaudi-Passes werden auch dieses Jahr wieder stattfinden. Nach dem Motto: „Mit der Urkraft durch den Sommer“, werden sie trotz der aktuellen Einschränkungen durch die Coronakrise durchgeführt, auch wenn diese genau zu beachten sind. Um rasch auf Maßnahmen durch die Regierung reagieren zu können, ist für alle Aktionen eine Voranmeldung nötig.

Der Ferienpass wird auch in diesem Sommer für Abenteuer, Erlebnistage und viel Gaudi sorgen. Die Marktgemeinde Vorau und der Verein der Vorauer Wirtschaft freut sich, ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit über 30 Aktionen im Bereich Genuss, Kultur, Gesundheit und Natur kostenlos für Kinder aus Vorau und darüber hinaus anbieten zu können. Ein großer Dank gilt hier den mitwirkenden Vereinen, Betrieben, Bauernhöfen und einzelne Akteuren, die den Kindern ein umfangreiches Sommerprogramm bieten. Der Gaudipass ist in der Marktgemeinde Vorau, im Tourismus-Infobüro des Vereins bzw. über die Homepage www.vorau.at erhältlich. Bei jeder Teilnahme an einer Aktion gibt es ein Pickerl. Wer fleißig Pickerl sammelt, erhält als kleines Geschenk eine Eiskugel im Joglland Bauernladen.