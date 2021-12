ILZ. In weniger als zwei Stunden passierten 30 Tagesordnungspunkte, darunter sieben Dringlichkeitsanträge, den Ilzer Gemeinderat. Ein Budgetvoranschlag mit einem Investitionsvolumen von knapp 2,7 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2022 wurde einstimmig beschlossen.

Rund 350 Seiten umfasst das Zahlenwerk des Budgetvoranschlags 2022 in der Marktgemeinde Ilz, wie Bürgermeister Rupert Fleischhacker eingangs der Präsentation dem Gremium berichtete. Dank eines über die Jahre konsequent entwickelten Wirtschaftsstandorts, so der Bürgermeister, stehe der Haushaltsplan für 2022 trotz nach wie vor herausfordernder Zeiten aufgrund der weltweiten Gesundheitskrise auf einer grundsoliden Basis und mache ohne Neuverschuldung die Umsetzung zahlreicher Projekte möglich.

Keine Neuverschuldung

Der Ergebnisvoranschlag weist einen positiven Saldo in der Höhe von über 1,6 Millionen Euro auf. Im Finanzierungsvoranschlag, in dem Investitionen in einer Höhe von über 2,6 Millionen Euro eingeplant sind, beläuft sich das Minus auf knapp eine Million Euro. Eine Neuaufnahme von Darlehen wird trotz ausgeprägter Investitionstätigkeit im nächsten Jahr nicht erforderlich sein, der Schuldenstand nach Abschluss des Großprojekts "Ilzer Zentrum" im Herbst 2021 kann verringert werden. Hinsichtlich Kommunalsteueraufkommen wurden 2020 mit 2,8 Millionen Euro keine Einbußen gegenüber 2019 verzeichnet. Die Sozialhilfeverbandsumlage hält sich 2022 gegenüber 2021 auf hohem Niveau mit über 1,3 Millionen Euro die Waage und wird voraussichtlich nicht noch weiter nach oben schnellen. Der Budgetvoranschlag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen.

In der letzten Sitzung des Ilzer Gemeinderats im Jahr 2021 herrschte bei allen Beschlüssen Einstimmigkeit.

Foto: WW

hochgeladen von Waltraud Wachmann

Abschließend bedankte sich Bürgermeister Rupert Fleischhacker bei Amtsleiterin Sonja Strempfl und dem Team der Buchhaltung für die sorgsame und gründliche Erstellung des Budgetvoranschlags. Vizebürgermeister August Friedheim sprach von einem "guten Budget", das Vorhaben ohne weitere Schulden ermögliche. "Wir sollten uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall einen finanziellen Polster schaffen", forderte Gemeindekassierin Andrea Jeindl auch künftig Umsicht bei der kommunalen Finanzgebarung ein.



Zwei Projekte in Nestelbach

Mit 589.000 Euro schlägt sich die Tilgungsrate für das im Herbst eröffnete Ilzer Zentrum zu Buche. Bereits mit Start in die Fußball-Frühjahrssaison soll das sanierte und ausgebaute Nestelbacher Sportzentrum in Betrieb gehen. Die Kosten für den Um- und Zubau betragen rund 450.000 Euro, davon 50.000 Euro für eine Photovoltaikanlage. 270.000 Euro sind für die Modernisierung des Kindergartens Nestelbach vorgesehen. Die Errichtung des Parkplatzes beim Marktgemeindeamt wird rund 100.000 Euro ausmachen, in den Straßenbau fließen 300.000 Euro, in den Kanalbau 200.000 Euro und in den Wasseranlagenbau 150.000 Euro. Die Sanierung des Heimatmuseums Ilz ist mit 70.000 Euro anberaumt, um 50.000 Euro wird ein dringend erforderliches Kommunalfahrzeug angeschafft.

Wohnbau wird forciert

Nach Grundstücksankäufen für den Privathausbau in den Jahren 2020 und 2021 wird die Marktgemeinde Ilz - wiederum im Ortsteil Neudorf - um 350.000 Euro Baugründe ankaufen und erschließen. Zudem, wie Bürgermeister Rupert Fleischhacker bereits eingangs der Sitzung in der Fragestunde schilderte, bestehe seitens mehrerer namhafter Wohnbauträger großes Interesse an der Errichtung neuer Wohnbauten im Gebiet von Ilz und der Marktgemeinde. Angestrebt werde nicht nur weiteres Wirtschafts-, sondern auch Bevölkerungswachstum in der Marktgemeinde.

Budgetvoranschlag 2022 Marktgemeinde Ilz

Ergebnisvoranschlag 2022: ein Plus von 1.604.600 Euro

Finanzierungsvoranschlag 2002: ein Minus von 999.000 Euro bei Investitionen von 2.677.000 Euro

Kostenaufwendungen und geplante Projekte: Tilgung Raten Ilzer Zentrum, Errichtung Parkplatz Ilz, Zu und Umbau Sportanlage Nestelbach, Sanierung Kindergarten Nestelbach, Sanierung Museum Ilz, Grundankauf in Neudorf, Straßenbau, Wasser- und Kanalbauarbeiten, Ankauf Kommunalfahrzeug

