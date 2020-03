Die Ideen einer Gemüseschauwelt gemeinsam mit der Firma Frutura, Dauerparkplätze mit Panoramalift in die Innenstadt und eine Naherholungsgebiet am Wienerberger-Areal: das sind nur einige wenige Projekte, die Bürgermeister Franz Jost bei der vergangenen Bürgerversammlung der Fürstenfelder Bevölkerung präsentierte.

FÜRSTENFELD. 20 bis 25 Millionen Euro will die Stadtgemeinde Fürstenfeld gemeinsam mit der Firma Frutura in die Vision eines Öko-Leitbetriebes der Frutura Gemüsewelt samt Schauwelt an der künftigen S 7 Schnellstraße investieren, um die Nutzung von Geothermie zu forcieren. Das erklärte Bürgermeister Franz Jost in der vergangenen Bürgerversammlung vor der bis zum letzten Platz gefüllten Stadthalle, bei der er Rückschau auf 2019 hielt und Projekte für 2020 und die kommenden Jahre präsentierte. Für die Schauwelt sei eine neue Thermalbohrung nötig.

Gut gefüllt zeigte sich die Stadthalle Fürstenfeld bei der vergangenen Bürgerversammlung.

Diese soll heuer noch vorangetrieben werden. Mit Geothermie soll nicht nur die gesamte Innenstadt, sondern auch das künftige Gewerbegebiet am S 7 Knoten beheizt und gekühlt werden. Die geplanten Frutura-Schauwelten sollen zum Tourismus-Hotspot der Region werden und jährlich bis zu 200.000 Touristen anlocken und neue Jobs vor Ort bringen. "Was noch abzuklären ist, sind Förderungen von Land und Bund", erklärt Jost.

Finanzstadtrat Christian Sommerbauer gab einen Überblick über das Gemeindebudget 2020.

"Es wird kein Baum geschlagen"

Dass er beim aversierten Ankauf einer 18 Hektar großen Forstfläche nahe dem S7-Knotenpunkt Speltenbach zum Wohle der Bevölkerung gehandelt habe, strich Jost in seiner Rede hervor und verteidigte die Optionsverträge mit den Waldbesitzern: Es sei wohl wünschenswerter, dass die Stadt die Hand auf diese Flächen habe, als ein privater Bauherr, dessen Absichten man nicht kenne. "Ich will als Bürgermeister nicht im Rathaus mit Fernglas sitzen und zusehen müssen, wie ein Privater diese Flächen bevorratet", kommentierte Jost, den Vorwurf Waldrodungen durchführen zu wollen und bat bei der Diskussion um Sachlichkeit. "Noch gibt es keine konkreten Pläne für die Grundstücke, es wird also kein Baum geschlagen. Ich will als Verantwortungsträger der Stadt mitbestimmen können, was an diesem Knoten passiert."

Für das zukünftige Gewerbegebiet am S 7 Schnellstraßenknoten in Fürstenfeld führte die Stadtgemeinde Grundstücksbevorratungen durch. Das Interesse von Unternehmen sei bereits jetzt sehr groß.

Per Panoramalift in die Innenstadt

Eine weitere Vision, mit der ab 2020 gestartet werden soll: neue Dauerparkplätze für die Innenstadt entlang der Feistritzgasse. Dort sollen 150 PKW Abstellplätze und Busparkplätze entstehen. "Per Panoramalift geht es direkt auf die Feistritzbrücke und in wenigen Minuten zum Jufa Hotel Fürstenfeld oder Richtung Innenstadt", erklärte der Bürgermeister das Konzept. Geschätzte Kosten: zwischen 900.000 und 1 Million Euro. Gebaut werden soll in mehreren Etappen, der erste Bauabschnitt soll bereits heuer zur Umsetzung kommen.

Spatenstich zum Hochwasserschutz am 11. März

Bereits gebaut wird am Hochwasserschutz Altenmarkt/Fürstenfeld. Der offizielle Spatenstich erfolgt jedoch kommende Woche am 11. März. Der Hochwasserschutz sei Voraussetzung für Neu- und Umbauten in Altenmarkt und Fürstenfeld. Aufgrund einer Kostenverschätzung durch das Land wurden diese 2,4 Millionen Euro auf 4 Millionen erhöht", erklärte Jost. Der Gemeindeanteil beträgt 11 Prozent. Den Rest trägt der Bund und das Land, eine Förderzusage sei bereits erfolgt. Bis Mai 2021 soll das Millionenprojekt abgeschlossen sein.

Der ärztliche Direktor des LKH Standortes Feldbach-Fürstenfeld Prim. Dr. Peter Krippl informierte über das Coronavirus, was es zu beachten gilt und wie man sich schützen kann.

Naherholungsgebiet am Wienerberger-Areal

Ein Erlebnis-, Naherholungs- und Siedlungsgebiet stelle man sich für das leer stehende Wienerberg-Areal vor. Den Deal mit Wienerberger, um das 15 Hektar-Areal in das Eigentum der Stadtgemeinde zu bringen hätte man bereits unter Dach und Fach, so Jost. In der nächsten Gemeinderatssitzung wolle man den Vertrag zum Abschluss bringen. Jost lud die Bevölkerung ein, Ideen und Vorschläge zur Nutzung des Areals einzubringen.

Auszug weitere Projekte 2020+

Außensanierung Filialkirche Übersbach mit rund 250.000 Euro

Sanierung Kapelle und Neugestaltung des Dorfbrunnes in Speltenbach

Regionales Radverkehrskonzept 2020-2025 mit 3,8 Millionen Euro (70 Prozent Landesförderung) und den fünf Hauptrouten nach Altenmarkt, Bad Blumau, Rudersdorf, Bad Loipersdorf und Übersbach.

Sanierung der Radwegebrücke Burgenlandstraße und Gehweg Richtung ÖAMTC

Straßen- und Gehwegsanierung im ganzen Gemeindegebiet samt Ortsteilen

Neue Turnierkegelbahn, Indoor-Spielplatz und Kunstrasen für das Jufa Hotel

Vierte Thermalbohrung für die Therme Loipersdorf, Budget: 3,5 Millionen Euro, der Startschuss soll noch heuer fallen.

"Keine Panik und Hände waschen nicht vergessen!"