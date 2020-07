Im Dechantskirchner Ortsteil Kroisbach eröffnet am Montag, 3. August Allgemeinmediziner Dr. Mario Csiza seine Ordination mit Hausapotheke.

DECHANTSKIRCHEN. Am Montag, 3. August eröffnet ein neuer Allgemeinmediziner in der Gemeinde Dechantskirchen. "Nach jahrelangem Bemühen ist es der Gemeinde gelungen, einen weiteren Arzt für Dechantskirchen zu begeistern. Das ist ein weiterer Meilenstein in der Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung der Gemeinde Dechantskirchen und der Region", freut sich Bürgermeisterin Waltraud Schwammer. Dr. Mario Csiza ist nunmehr der zweite Allgemeinmediziner, der sich in Dechantskirchen niederlässt. Bereits vor einem Jahr eröffnete Dr. Christian Streinu seine Ordination in Dechantskirchen.

Die neue Ordination mit Hausapotheke von Dr. Mario Csiza steht im Dechantskirchner Ortsteil Kroisbach.

Foto: Marco Zehetgruber

Ordination mit Hausapotheke

Der gebürtige Weizer Dr. Mario Csiza wollte nach längerem Wirken in Niederösterreich wieder zurück in seine Heimat, der Steiermark und bewarb sich für mehrere Stellen. Bürgermeisterin Waltraud Schwammer gelang es, ihn davon zu überzeugen, dass Dechantskirchen der richtige Ort seiner künftigen Arbeit sein wird. "Die Suche nach dem passenden Standort innerhalb der Gemeinde gestaltete sich nicht einfach, zumal die Entfernung zur nächstgelegenen öffentlichen Apotheke eine entscheidende Rolle für die Zuerkennung einer Hausapotheke spielt", so Schwammer.

Neubau in wenigen Wochen

Die Lösung liegt nun in im Ortsteil Kroisbach. In wenigen Wochen entstand in Holzriegelbauweise die neue Ordination. Zum Abschluss der Bauarbeiten segnete Pfarrer Wolfgang Fank im Beisein von Bürgermeisterin Waltraud Schwammer die neuen Räumlichkeiten.

Die Ordination ist von Montag bis Freitag besetzt. Informationen zu Öffnungszeiten und Terminvereinbarungen unter 03338-32455 oder office@ordination-csiza.at

Zur Terminvereinbarungen wird um vorherige telefonische Kontaktaufnahme gebeten.