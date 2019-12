Namens der Gemeinden des Rot Kreuz-Bezirksverbands Fürstenfeld übergaben die neun Bürgermeister dem Roten Kreuz Fürstenfeld auf dem Fürstenfelder Hauptplatz offiziell ein neues Einsatzfahrzeug.

Auf dem Fürstenfelder Hauptplatz wurde offiziell ein neuer Rettungswagen in Dienst gestellt. Zur feierlichen Übergabe begrüßten der Fürstenfelder Bezirksstellenleiter Direktor Michael Gruber und Rot Kreuz-Bezirkstellengeschäftsführer Rettungskommandant Mag. Martin Reich neben zahlreichen Rot Kreuz-Mitarbeitern mit Franz Jost, Johann Urschler, Rupert Fleischhacker, Herbert Spirk, Franz Handler, Josef Kapper, Manfred Voit, Ewald Deimel und Gregor Löffler auch die Bürgermeister der Gemeinden des Bezirksverbands aus Fürstenfeld, Großwilfersdorf, Ilz, Bad Loipersdorf, Bad Blumau, Söchau, Großsteinbach, Ottendorf und Burgau zu einem kurzen Festakt.

84.343 Euro investiert

In den Ankauf und die moderne Ausrüstung des 150 PS starken Einsatzwagen der Marke VW T6 mit Allradantrieb investierten die neun Kommunen insgesamt 84.343 Euro aus Mitteln des Gemeindeentwicklungsverbands (GEV). Für Bürgermeister Franz Jost, der in einem symbolischen Akt den Wagenschlüssel an Michael Gruber überreichte, war die Übergabe des Rettungswagens die passende wie würdige Initiative anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfests: „Ich freue mich sehr, dass alle Bürgermeisterkollegen heute gekommen sind. Mein ganz besonderer Dank gilt allen Rot Kreuz-Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz, insbesondere allen ehrenamtlichen Helfern!“ Auch die großen Verdienste von RR Johann Urschler, langjähriger Bürgermeistersprecher und Obmann des Sozialhilfeverbands Fürstenfeld bis zur Zusammenlegung 2014, wurden im Rahmen der Feier gewürdigt. Direktor Michael Gruber überreichte dem scheidenden Großwilfersdorfer Bürgermeister die Urkunde „Dank und Anerkennung“ des Rot Kreuz-Landesverbands Steiermark. „Bis heute durfte ich bei der Übergabe von immerhin vier neuer Rot Kreuzautos dabei sein“, dankte auch Urschler allen Rot Kreuz-Mitarbeitern und freute sich sichtlich über die Auszeichnung.