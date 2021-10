Nach 30 Dienstjahren wurde der reparaturanfällig gewordene VW LT 40 der FF Baumgarten endgültig abgelöst. Im Rahmen eines Dämmerschoppens wurde das neue BLF-C von Pfarrer Christoph Grabner gesegnet.

In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, an der Spitze Bgm. Leopold Bartsch und Bereichsfeuerwehrkommandant LFR Thomas Gruber, wurden auch einige Feuerwehrkameraden für besondere Leistungen ausgezeichnet.

Beim neu in den Dienst gestellten BLF-C (Berglandlöschfahrzeug-Container) handelt es sich um einen Renault Alaskan, der mit einem Containersystem ausgestattet wurde. Hier wurde ein Lösch- und ein Rüstcontainer aufgebaut. Der Vorteil, je nach Einsatzanforderung kann in Sekundenschnelle der erforderliche Container geladen und die notwendige Ausrüstung für Brand- oder technischen Einsatz wie beispielsweise Unfall oder Hochwasser mitgebracht werden.

Durch diese Anschaffung wurde nicht nur ein altes Fahrzeug ersetzt, um die Einsatzbereitschaft zu erhalten, sondern die Schlagkraft erheblich gesteigert.

Ein Dankeschön galt den beiden Projektleitern, HLM d. F. Andreas Schützenhöfer und OBM Johannes Stögerer für den unermüdlichen organisatorischen Einsatz und den Fahrzeugpatinnen.

Bericht und Fotos: FF Baumgarten