Das Essen rollt in Fürstenfeld jetzt im neuen "Mercedes Benz Citan" an.

FÜRSTENFELD. Rund 70 Kunden werden täglich im Stadtgebiet Fürstenfeld von Essen auf Rädern täglich von Montag bis Sonntag mit Essen beliefert. Für die Stadttour durch Fürstenfeöd (eine von fünf Touren von Essen auf Rädern) konnte die Rot Kreuz Bezirksstelle Fürstenfeld vor kurzem ein neues Zustellfahrzeug in Empfang nehmen. Das neue Gefährt, ein "Mercedes Benz Citan", wurde von Horst Himler, Geschäftsführer des Autohaus Himler an den Bezirksstellenleiter der Rot Kreuz Bezirksstelle Fürstenfeld Michael Gruber übergeben.

Schmackhaft und täglich frisch gekocht

Die Rot Kreuz Bezirksstelle Fürstenfeld beliefert den gesamten ehemaligen politischen Bezirk Fürstenfeld mit „Essen auf Rädern“. Mit 118.000 Essensportionen, die im vergangenen Jahr ausgeliefert wurden, verzeichnete man 2019 einen neuen Rekord. Insgesamt werden zwischen 300 und 400 Einzelkunden pro Tag versorgt. Dazu kommen noch Schulen und auch Kindergärten. Das schmackhafte und gesunde Menü wird täglich in der Küche des Pflegewohnheims Augustinerhof und in der Küche des LKH Fürstenfeld frisch gekocht und sofort an unsere Kunden ausgeliefert.

Weitere Infos

Nähere Informationen zu Bestellungen; Kosten; Menüpläne, etc. und zu „Essen auf Rädern“ erhalten Sie bei Sonja Krammer von Montag bis Freitag – in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr – unter der Nummer 050 1445 15110 oder via email an ear.ff@st.roteskreuz.at