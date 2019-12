Neujahrskonzert in St. Johann in der Haide

Am Sonntag, 21. Jänner 2020 um 17 Uhr (Saaleinlass 16.30 Uhr) lädt das Salonorchester Ilz zu einem musikalischen Start ins neue Jahr in den Kultursaal der Gemeinde in der Volksschule St. Johann in der Haide. Auszug aus dem Programm: Eduard Strauß: „Mit Chic“ (Schnellpolka); Johann Strauß Sohn: Kaiser-Walzer; Richard Eilenberg: Petersburger Schlittenfahrt; Johannes Brahms: Ungarischer Tanz Nr. 6; Carl Michael Ziehrer: Faschingskinder. Zu den schwungvollen Klängen wird auch wieder ein Tanzpaar das Konzert mitumrahmen. Das Salonorchester Ilz ist ein Klangkörper mit musikbegeisterten Instrumentalisten aus der Region, die Freude an gepflegter Tanzmusik haben.

Eintritt: 13,- Euro, Vorverkauf: 10,- Euro; Vorverkaufskarten sind im Gemeindeamt St. Johann in der Haide (Tel.: 03332/62882) erhältlich. Für Speis und Trank sorgt der Tennisverein St. Johann.