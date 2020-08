Pfarrfest Helenasonntag Ottendorf

Das große Pfarrfest zu Ehren der Pfarrpatronin Heilige Helena (Mutter von Konstantin den Großen) konnte aufgrund der Coronaregeln nicht wie gewohnt stattfinden. Deshalb freute sich Dechant Peter Rosenberger und die Ottendorfer Pfarrbevölkerung ganz besonders, dass die Trachtenmusikkapelle mit Kpm. Christopher Koller ausgerückt war um den Gottesdienst musikalisch zu umrahmen. Vor dem Seiteneingang positioniert sollte die Blasmusik erklingen, doch just kurz vor Beginn meinte der Herrgott, auch die Blasmusiker sollten in die Kirche und schickte einen kurzen Regenschauer vorbei. So konnte einer der raren Auftritte der Blasmusik in dieser Coronazeit doch noch zum Gelingen des Pfarrfestes beitragen.

Der Musikverein Ottendorf wurde im Dezember 1950 auf Initiative des damaligen Pfarrers Alois Schnurrer für kirchliche Auftritte gegründet. Seither sind die Trachtenmusikkapelle und die Pfarre Ottendorf besonders verbunden. Am Christkönigsfest, dem 22. November 2020 ist als Auftakt für die 70-Jahr-Feier der Musikkapelle Ottendorf ein Kirchenkonzert geplant – hoffentlich kann es auch über die Bühne gehen.