BEZIRK HARTBERG-FÜRSTENFELD: Die Seniorenwohnhäuser Menda in HARTBERG und Augustinerhof in FÜRSTENFELD suchen Personal: Jobs bieten Motivierten ein breites Spektrum und Perspektiven.

Ein Beruf im Pflege- und Gesundheitsbereich ist ein Job mit aussichtsreichen Zukunfts- sowie qualifizierten Weiterbildungs- und Aufstiegschancen. Johann Fuchs, Geschäftsführer des Senioren- und Pflegewohnheims Augustinerhof in Fürstenfeld und Hausleiter des Senioren- und Pflegewohnheims Menda in Hartberg, verweist auf eine aktuelle Studie unter Auszubildenden. Diese führt zehn Gründe für den Berufszweig, wie Abwechslungsreichtum, die sinnstiftende Tätigkeit, das gemeinsame Tun, die Sicherheit und Attraktivität durch die vielen Qualifizierungsmöglichkeiten, bereichernde Erfahrungen oder ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten ins Feld.

Vorteile überwiegen

Derzeit sind im Augustinerhof 155 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon inklusive Seniorenbetreuer, 98 ausgebildete Pflegekräfte. Im Menda sind 107 von insgesamt 190 Beschäftigten als Fachkräfte in der stationären Pflege sowie in den Tageszentren tätig.

Johann Fuchs: "Der Pflegeberuf bietet Vielseitigkeit, soziale Interaktion und eine hohe Jobsicherheit."

Aktuell leben in jedem der Häuser jeweils rund 160 Seniorinnen und Senioren. Zu den Qualitätskriterien der beiden Einrichtungen zählt neben den bekannt hohen Sozial- und Pflegestandards auch, dass eine eigene Küche, die Reinigung, oder die Wäscherei direkt vor Ort betrieben werden.

"Ein erfüllender Beruf"

"In den beiden Seniorenheimen des Sozialhilfeverbands Hartberg-Fürstenfeld, Menda und Augustinerhof, arbeiten gut eingespielte, engagierte Mitarbeiterteams, denen insbesondere das Wohlergehen jeder einzelnen Bewohnerin, jeden einzelnen Bewohners am Herzen liegt. Die Gesundheitskrise der letzten beiden Jahre hat uns alle gefordert. Dennoch bleibt der Pflegeberuf das, was er ist - nämlich ein schöner, verantwortungsvoller Beruf mit vielen Kontakten, der tagtäglich den Aspekt der Menschlichkeit und der Fürsorge in den Vordergrund rückt", kann Johann Fuchs durch seine langjährige berufliche Tätigkeit von vielen persönlichen Erfahrungen berichten.

Vom Um- zum Aufsteiger

Der Sozialhilfeverband Hartberg-Fürstenfeld als Dienstgeber fördert die Höherqualifizierung des Personals. Willkommen sind auch Berufsumsteiger, die nach einer Grundausbildung in ein Arbeitsverhätlnis einsteigen und sich danach berufsbegleitend weiterbilden können. Dazu gibt es unterschiedliche Fördermodelle. Die Karriereleiter erstreckt sich von der Pflegeassistenz über die Pflegefachassistenz bis zur Gesundheits- und Krankenpflege sowie Spezialisierungen im akademischen Bereich. "Großen Wert legen wir auf Mitarbeitermotivation sowie Teambuilding und bieten den Beschäftigten auch zahlreiche Leistungen, wie beispielsweise eine sehr günstige Essensverpflegung während der Dienstzeiten an", hofft Johann Fuchs, dass bald wieder Normalität einkehrt, die insgesamt dem Pflegeberuf etwas Erleichterung bringt.



Stellenangebote Augustinerhof & Menda (m/w/d):

Dipl. Gesundheits- & Krankenpfleger, Pflegefachassistenten, Fachsozialbetreuer/Altenarbeit, Pflegeassistenten.

• Menda: T: 03332/62655-407, E: a.peinsipp@menda.at

• Augustinerhof: T: 03382/54228-16, E: flechl@augustinerhof.at

