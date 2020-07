Projekt „JVP macht Schule“ bittet um Unterstützung

Die JVP-Regionsgruppe Hartberg rund um Obmann Andreas Schneider beteiligt sich auch heuer wieder an der bundesweiten Aktion der Jungen ÖVP „JVP macht Schule“. Dabei werden im Sinne der europäischen Solidarität Schulsachen für Kinder und Jugendliche in Rumänien gesammelt, um diesen eine faire Chance auf Bildung und eine erfolgreiche Schullaufbahn zu ermöglichen. Unterstützt wird die Ortsgruppe dabei unter anderem auch von JVP-Landesobmann LAbg. Lukas Schnitzer.

Gefragt sind Schulmaterialien, die bis zum 20. August in den ÖVP-Bezirksparteibüros Hartberg und Fürstenfeld abgegeben werden können. Gebraucht werden Notizbücher jeder Art, Federschachteln, Stifte, Schulbedarf (Lineal, Radiergummi, Spitzer, usw.), alte Schultaschen sowie Hygieneartikel. Diese werden pünktlich zu Schulbeginn im Herbst an die Partnerschulen im Osten Europas geliefert.