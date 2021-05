Das Regenwetter in den vergangenen Wochen verlangsamt den Baufortschritt an der L 401 Hartberger Landesstraße.

FÜRSTENFELD. Von welcher Bedeutung die Umsetzung des Fürstenfelder Hochwasserschutzes in Altenmarkt ist, zeigt einmal mehr die aktuelle Situation auf der Baustelle zwischen dem Interspar-Kreisverkehr und dem Flughafen Fürstenfeld, an der gerade die Generalsanierung der L 401 Hartberger Landesstraße läuft. Die Regenfälle in den vergangenen Wochen sorgten für weitreichende Überwemmungen im Baustellenbereich, die zu einer Verlangsamung des Baufortschritts führen.

Das Leergerüst der Hühnerbachbrücke wurde komplett unterschwemmt.

"Es wird darum voraussichtlich zu einer Verlängerung der Totalsperre kommen", erklärt Jürgen Schiman, Bauaufsicht der Baubezirksleitung Oststeiermark, der sich für bei der Bevölkerung schon jetzt für das Verständnis bedankt und die gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde und den Anrainern hervorhebt.

Regenwasser musste zuerst abgepumpt werden, bevor die Arbeiten wieder aufgenommen werden konnten.

S 7-Anschluss-Kreisverkehr nimmt Formen an

Bevor mit den Bauarbeiten fortgesetzt werden konnte, musste das Regenwasser abgepumpt werden. "Das Leergerüst der Hühnerbachbrücke, die verbreitert werden wird, wurde komplett unterschwemmt. Wir müssen es neu errichten, bevor wir mit den Betonierungsarbeiten beginnen können", erklärt Schiman. Im Rahmen des Hochwasserschutzes wurden auch ein Doppeldurchlass im Umfang von 1,7 Meter verlegt, die unter der Landesstraße verlaufen werden. Das Entwässerunsggerinne zum Hühnerbach befindet sich gerade in Arbeit.

Die Brücke über den Hühnerbach wird verbreitert.

Als nächstes starten wir mit dem Verfüllen der Fundamente und mit den Schalungsarbeiten", so Schiman. Auch die Schalungsarbeiten für den neuen Kreisverkehr, der die Verbindung zur S 7-Anschlusstelle in Fürstenfeld darstellen wird, sind bereits im Gang. Die Betonierungsarbeiten werden Ende nächster Woche abgeschlossen sein. Die Fertigstellung des Kreisverkehres soll Anfang Juli erfolgen.

Die Schalungsarbeiten für den Anschluss-Kreisverkehran die künftige S 7 sind bereits im Gange.

Umleitung und Umfahrung bleibt aufrecht

Bis zur Verkehrsfreigabe bleibt die provisorische Baustellenumfahrung für PKW zwischen Angerstraße und Altesse sowie die Umleitung der Schwertransporter werden über Bad Blumau, Riegersdorf und Großwilfersdorf über die L 438 und L 403 aufrecht. Es wird empfohlen, dass LKW für ansässige Betriebe über die nördliche Richtung (Ilz, Großwilfersdorf, B 319) anreisen.

