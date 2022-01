Am Freitag, 21. Jänner, um 19 Uhr im Gasthof Pack in Hartberg Lebing Au.



Unter dem Motto „Blackout: Wie man sich vorbereiten kann“ beschäftigt sich der 23. Hartberger Umweltstammtisch am Freitag, 21. Jänner um 19 Uhr im Gasthof Pack in Hartberg Lebing Au, mit Selbstschutzmaßnahmen für das Katastrophenszenario eines großflächigen und langfristigen Stromausfalls. Damit einhergehend kommt es auch zum Kollaps vieler Versorgungsinfrastrukturen, wie z.B. Handy, Radio, Fernsehen, Verkehr, Logistik, Wasser und Abwasser.

Günter Macher, Regionsleiter des Zivilschutzverbandes Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Südoststeiermark, wird die Eigenvorsorgemöglichkeiten der Bürger in den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Diskussion und Fragen zu stellen.

Kontakt und Anmeldung unter Tel.:03332603175 bzw. E-Mail: umwelt@hartberg.at

