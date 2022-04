Zahlreiche Hits der Rockmusik heizten die Stimmung zu späterer Stunde an, sodass bei Bar-Getränken aller Art bis in die Morgenstunden wieder ausgelassen gefeiert wurde.

NEUDAU. Nach zweijähriger „Coronapause“ war es heuer wieder soweit: Der ESV Unterlimbach und das „Schusskommando Neudau and friends“ veranstalteten das rockige Event „Rock an da Lockn“ in der Mehrzweckhalle Unterlimbach.

1.000 Euro für Sozialfonds

Die Hauptverantwortlichen Andreas Graf, Thomas Pieber und Marco Sander mit ihren vielen Freunden und Helfern scheuten keine Mühe, damit das begeisterte Publikum die Rockmusik voll genießen konnte. Zahlreiche Hits der Rockmusik heizten die Stimmung zu späterer Stunde an, sodass bei Bar-Getränken aller Art bis in die Morgenstunden wieder ausgelassen gefeiert wurde. Das „Schusskommando Neudau and friends“ spendete seinen Anteil am Veranstaltungsgewinn in der Höhe von 1.000 Euro dem Sozialfonds der Marktgemeinde Neudau. Dieses Geld kommt ausschließlich sozialen Zwecken bzw. Personen in der Marktgemeinde Neudau zugute.

