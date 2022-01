Seit vielen Jahren drehen einige ehemalige Hartberg Fußballer, angeführt von Stefan Schröck, Christian Waldl und Janos Glemba, eine sogenannte „Seidl-Rallye“, eine Weihnachts-Goodwill-Tour für einen guten Zweck.

3000,- Euro überreicht

Auf Grund von Corona wurde heuer aber keine Bier-Seidl-Rallye durch verschiedene Lokale gedreht, wobei der Betrag für die Kosten all dieser getrunken kleinen Gerstensaftgetränke dann der Behindertenselbsthilfegruppe Hartberg-Fürstenfeld zu Gute kam. Heuer sammelten die Seidl-Rallye Veranstalter untereinander. Dabei kam ein Betrag von 750,- Euro zusammen. Dieser wurde von der Raiffeisenbank Region Hartberg beziehungsweise von der BSG Hartberg aus dem Reinerlös der Spenden der selbst hergestellten Marmeladen und Salze sowie der gebastelten Weihnachtsgeschenke wie Sterne und Hauben auf eine Summe von € 3000.- aufgestockt.

Erwerb eine Spezialhundes

Kürzlich erfolgte die Übergabe des Geldes an Laura Gremsl. Dieses Geld kann die blinde und an die Gehörverlust leidende Laura Gremsl für den Erwerb eines speziell für ihre Bedürfnisse ausgebildeten Hundes verwenden. Die Eggendorferin absolviert derzeit im Ottilieninstitut in Graz eine Ausbildung zur Bürokauffrau und kann dabei den Hund als unterstützenden Begleiter ausgezeichnet gebrauchen. „Wir vom Seidl Rallye Team hoffen durch diese Aktion zumindest einen kleinen Beitrag zur Abdeckung der Kosten für den speziell ausgebildeten Hund und der guten weiteren Ausbildung von Laura Gremsl leisten zu können“, sagte Stefan Schröck vom Seidl Rallye Team anlässlich der Überreichung.

Dank der Familie Gremsl

Die Familie Gremsl freut sich mit Laura über diese großzügige Spende und dankt dem Seidl Rallye Team, der Raiffeisenbank und der BSG Hartberg-Fürstenfeld für diese großartige Unterstützung.