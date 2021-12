Wenn vom einen Augenblick auf den anderen alles anders ist, in den dunkelsten Stunden sind sie da und reichen eine helfende Hand: Jolande Sedlak und Hubert Maier sind Mitarbeiter:innen des Kriseninterventionsteams Hartberg-Fürstenfeld.

HARTBERG-FÜRSTENFELD. Rund um die Uhr im Einsatz: 30 Mitarbeiter:innen engagieren sich im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ehrenamtlich für die Krisenintervention. Sie betreuen bei Notallereignissen mit traumatischer Qualität (Einsätze mit Toten und Schwerverletzten), Großschadensereignisse, Attentaten und Naturkatastrophen. In den dunkelsten Stunden sind sie für andere da und bieten nicht nur eine helfende Hand und ein offenes Ohr, sondern vor allem Zeit und psychosoziale Unterstützung. Und das kann manchmal nur wenige Stunden, aber auch mehrere Tage dauern.

Bis zu 700 Mal pro Jahr im Einsatz

Auch die Betreuung von Einsatzkräften nach traumatischen Notfallsituationen und emotional schwierigen Einsätzen gehören zu jenen Bereichen, wo die KIT-Mitarbeiter im Einsatz ist. "Jeder reagiert in Schockmomenten anders und jeder verarbeitet diese auf seine Art und Weise. Unsere Aufgabe ist es für die betroffenen Personen da zu sein und ihnen durch diese schwere Zeit zu helfen", erklärt Jolande Sedlak. Seit 11 Jahren ist die Wenigzellerin beim Kriseninterventionsteam tätig, mittlerweile hat sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Hubert Maier aus Obgrün die Koordination und Leitung des Bezirksteams über. Bis zu 700 Mal pro Jahr werden die Mitarbeiter:innen angefordert, in manchen Monaten sogar über 70 Mal. Vom schweren Brand in Großsteinbach bis zum Busunglück in Tiefenbach.

Könnten Sie sich vorstellen beim Kriseninterventionsteam mitzuarbeiten?

Kolleginnen und Kollegen als große Stütze

"Das kann manchmal schon sehr belastend sein, vor allem wenn Kinder betroffen sind geht es schon sehr an die Substanz", betont Maier. Trotzdem hätte der ehemalige Kommandant der FF Obgrün und Stabführer des Musikvereins Hainersdorf, der seit 18 Jahren beim KIT-Team ist, nie ans Aufhören gedacht. Eine große Stütze dabei sind vor allem die Kolleg:innen. Bei Nachbesprechungen und Supervisionen werden Einsätze resümiert. Hat der stetige Einsatz auch eine Veränderung auf die Sicht des Lebens gebracht? "Natürlich. Man wird genügsamer, gelassener und sieht das Leben schon mit anderen Augen", erklärt Sedlak. Und Maier. "Man lernt das Leben noch mehr zu schätzen, Momente zu genießen und ist dankbar zu wissen, dass es der eigenen Familie und alle, die man kennt gut geht."

Wohin kann man sich bei Bedarf wenden?

Die Dienste des Kriseninterventionsteams Land Steiermark werden durchgehend 24 Stunden/Tag unentgeltlich angeboten. Dazu sind in allen steirischen Bezirk Teams in ständiger Rufbereitschaft.

Mehr Infos gibt's auf www.kit.steiermark.at online,

Ansprechpartnerin Cornelia Forstner, Leiterin der Koordinationsstelle Krisenintervention unter der Tel. Nr. 0316 877 5809

Wichtige Nummern

KIT-psychosoziale Hotline Nummer: 0800/500-154 (täglich von 9 bis 21 Uhr erreichbar)

Gesundheitstelefon bei Erkrankung: 1450

Allgemeine Anfragen: 0800/55 621

Team Österreich: 0800/600 600 (7 bis 19 Uhr)

Wie kann ich KITler werden?

Mindestalter 25 Jahre

Höchsteintrittsalter 65 Jahre

Körperliche Eignung, entsprechende Mobilität und Flexibilität

physische und psychische Gesundheit

Mindeststandards der Ausbildungen/Tätigkeiten/Ausbildungen: Mindestens 5 Jahre Einsatzerfahrung in einer Einsatzorganisation oder psychosozialer Grundberuf mit 2-jähriger Berufserfahrung.

Mehr Infos und Kontakt: www.katastrophenschutz.steiermark.at

Mehr Nachrichten aus Hartberg-Fürstenfeld

Augustinerhof Fürstenfeld produzierte eine eigene CD