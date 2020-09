Die Operette „Der fidele Bauer“ von Leo Fall steht heuer auf dem Spielplan der Operettenspiele Murau. Eine der Hauptrollen, die Annamirl, wird von der Löffelbacher Sopranistin Barbara Pöltl übernommen. Aus diesem Grund wird am Samstag, 19. September, eine Busfahrt zur Premiere organisiert. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr am Dorfplatz in Löffelbach, die Abfahrt erfolgt um 15 Uhr, die Heimfahrt nach Ende der Vorstellung. Die Kosten für Karte und Bus betragen rund 50 bis 60 Euro (je nach Anzahl der Anmeldungen). Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr, vor Beginn besteht die Möglichkeit, einen Imbiss und Getränke zu konsumieren. Anmeldungen direkt bei Barbara Pöltl unter Tel.: 0650/20 45 671; Infos auf www.operettemurau.at bzw. www.barbarapoeltl.at