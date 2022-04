Die dreifache Mutter Annabell Wiesenhofer aus Pöllau lag nach einer Operation monatelang im Wachkoma, ehe sie im Jänner 2022 verstarb.

Pöllau. Sie hinterließ ihren Ehemann Stefan und die drei Kinder Angelina (14), James (4) und Scarlett (2). Angelina besucht die MS Pöllau, deshalb entschloss sich die 3.a Klasse der MS Pöllau mit Klassenvorständin Elisabeth Graf und Elternvereinsvertreterin Eva Pieber zu einer Sammlung zugunsten der Familie Wiesenhofer. Nun überreichte die 3.a Klasse mit Eva Graf und Elisabeth Pieber an Stefan Wiesenhofer den Betrag von 930.- Euro. Die Spende soll ein Betrag dazu sein, dieses Schicksal leichter meistern zu können. Zusätzlich spendete die Familie Ganster eine Alpakawanderung für eine Familie.

Osterwunderwelt

Stefan Wiesenhofer kreierte neben seinem Haus eine Oster-Wunderwelt, die von 9. bis 18. April täglich von 16.00 bis 20.00 Uhr bestaunt werden kann. Zu sehen sind dabei 35 sich selbst aufblasende sowie etwa 100 kleine Osterfiguren. 15000 Leds sorgen für eine eindrucksvolle Beleuchtung, sodass Stefan Wiesenhofers Oster-Wunderwelt bei Dunkelheit weithin sichtbar ist. Bei dieser Ausstellung wird um eine freiwillige Spende gebeten. Der Reinerlös geht an die Organisationen "Mama zu Mama Oststeiermark" und "Rollende Engel". "Damit möchte ich für die Unterstützung, die mir in den letzten Monaten zuteil wurde, etwas zurück geben", so Stefan Wiesenhofer.