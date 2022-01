Pfarrverband FÜRSTENFELD: 42 Sternsingergruppen in den vier Pfarren Fürstenfeld, Bad Loipersdorf, Söchau und Altenmarkt "ersangen" knapp 34.000 Euro für Hilfsprojekte zugunsten der indigenen Völker Brasiliens. Im Pfarrverband ILZ sammelten Kaspar, Melchior und Balthasar mit ihrem Stern rund 20.500 Euro.

Wiederum über eine hohe Spendenfreudigkeit der Bevölkerung konnte sich Gerhard Weber, Pastoralreferent im Seelsorgeraum Thermenland, bei der Sternsingeraktion freuen. Im Pfarrverband Fürstenfeld mit den vier Pfarren Fürstenfeld, Söchau, Altenmarkt und Bad Loipersdorf waren zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag am 6. Jänner insgesamt 42 Sternsingergruppen unterwegs. Das beachtliche Spendenergebnis belief sich auf knapp 34.000 Euro, die den indigenen Völkern Brasiliens zugute kommen. "Wie schon im Vorjahr war bei der Sternsingeraktion auch diesmal Kreativität gefragt. Von den klassischen Hausbesuchen bis zum Singen auf diversen öffentlichen Plätzen zu bestimmten Zeiten war alles dabei", schildert Gerhard Weber.

Segensreiches Brauchtum

Eine schöne Tradition wurde in Altenmarkt hochgehalten. Nach dem Gottesdienst am Dreikönigstag wurden die Könige entsandt, um beim "Platzlsingen" die Botschaft von Liebe und Frieden an verschiedenen Orten zu verkünden. Gesammelt wurden dabei 2.876,50 Euro. In der Pfarrkirche wurde ein „Sternsingermandl“ als Spendenbox aufgestellt. Zudem wurden im Vorfeld eine Sternsingerpost und die Türsticker in den Häusern verteilt.

In Bad Loipersdorf waren sieben Gruppen unterwegs, die "Chornissen" besuchten die Therme. Über 7.200 Euro an Spenden kamen zusammen. Nach dem Jahreswechsel besuchten 50 junge Könige mit ihren Begleitern die Bewohner von Fürstenfeld. 24 Gruppen sammelten in drei Tagen 16.651,95 Euro für eine bessere Welt.

Pfarrer Alois Schlemmer war in Übersbach, wo vier Gruppen von Haus zu Haus zogen, mit einer Erwachsenengruppe anzutreffen. In Söchau gab es zum zweiten Mal ein „Platzlsingen“. Dabei diente ein mit Sternen geschmücktes Garagentor als Kulisse für die Auftritte. In der Pfarre wurden 6.940 Euro gespendet.

"Unsere Sternsinger waren mit Freude und viel Einsatz am Werk. Großes Lob gilt den Königen, ihren Begleitern und Helfern, allen Spendern sowie den Gastgebern, die die Sternsinger mit einem guten Mittagessen verpflegten", zeigt sich Gerhard Weber abschließend dankbar.

