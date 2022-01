ST. JAKOB IM WALDE. Eine Wunderkerze dürfte Samstagnachmittag, 1. Jänner 2022, einen trockenen Christbaum entzündet haben. Eine 63-Jährige und eine Dreijährige wurden leicht verletzt.

Die 63-Jährige entzündete gegen 16.50 Uhr in Anwesenheit ihrer drei Enkeltöchter (3, 6 und 7 Jahre alt) an einem bereits sehr trockenen Christbaum eine Wunderkerze. Diese setzte den Baum in Brand. Die 63-Jährige und ihre Enkeltöchter konnten aus dem Raum flüchten. Ein 26-jähriger Verwandter konnte den Brand mit Hilfe einer Löschdecke und eines Feuerlöschers löschen. Die 63-Jährige erlitt leichte Brandverletzungen an den Unterarmen und im Gesicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in das LKH Hartberg eingeliefert. Die dreijährige Enkelin wurde ebenfalls leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Oberwart eingeliefert.

Die Feuerwehren Sankt Jakob im Walde und Waldbach waren mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen und 25 Personen im Einsatz und führten die Lüftung der Wohnung und eine oberflächliche Reinigung durch.

