In Anwesenheit einiger Ehrengäste sowie zahlreicher Feuerwehrkameraden fand die ursprünglich bereits im März geplante und auf Anfang August verschobene, 152. Wehrversammlung der Stadtfeuerwehr Fürstenfeld im Saal des Rüsthauses in der Hofstättergasse statt. Binnen eines Jahres wurden 19.000 freiwillige Stunden geleistet.

Bereichs- und Stadtfeuerwehrkommandant OBR Gerald Derkitsch konnte dazu auch Bürgermeister Franz Jost, ABI Direktor Karl Kaplan und den stellvertretenden Bereichskommandanten BR Gerhard Engelschall begrüßen. Wie OBR Gerald Derkitsch berichtete, wurden von den 159 Kameraden und Kameradinnen der Stadtfeuerwehr – 98 Mitglieder befinden sich im Aktivstand - von März 2019 bis Februar 2020 insgesamt rund 19.000 ehrenamtliche Stunden geleistet. Diese setzten sich aus Einsätzen, Übungen, Ausbildungen und gemeinnützigen Diensten für die Öffentlichkeit zusammen. 326 Mal schrillte der Alarm, zusätzlich wurden rund 180 Übungen abgehalten. Höhepunkte im Feuerwehrjahr 2019 waren zwei stark frequentierte Fetzenmärkte, die Segnung eines neuen Mannschaftstransporters am Florianisonntag, der Besuch der Feuerwehr Aindling anlässlich der 60-jährigen Partnerschaft, der Nikolomarkt beim Weihnachtsmarkt auf dem Hauptplatz sowie herausragende Erfolge bei Leistungsbewerben in den diversen Feuerwehrsparten und auf allen Ebenen bis hin zum Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Trofaiach. Carina Rath, Attila Dirnberger und Georg Gigler-Derkitsch erlangten das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold, auch „Feuerwehr-Matura“ genannt. „Natürlich hat Corona ebenso die Feuerwehr getroffen. Wir mussten seit Mitte März alle Bewerbe und Ausrückungen außerhalb von Einsätzen absagen. Ich möchte allen Kameradinnen und Kameraden für den Zusammenhalt, die Disziplin und die großartige Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit danken“, schloss der Kommandant seinen Rückblick.

S7 im Feuerwehr-Fokus

Zusätzliche künftige Schwerpunkte, so OBR Gerald Derkitsch liegen im Aufgabenbereich S7, der Förderung der Feuerwehrjugend und der Akquirierung neuer Kameraden.

Martin Jeindl und Attila Dirnberger gaben einen Überblick über die Einsätze, Kassier Dr. Alfred Trousil gab über die Finanzen Auskunft. Kommandant-Stellvertreter OBI Roland Kracher holte besonders verdiente Florianis vor den Vorhang. Josef Gollinger wurde für seine 40-jährige, Georg Nagy für seine 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Bürgermeister Franz Jost bedankte sich in seinen Grußworten beim Kommando, den Kameraden und allen Ausbildnern, die ihr Wissen über das Feuerwehrwesen erfolgreich an die jungen Florianis weitergeben: Das außerordentliche Engagement der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Fürstenfeld verdient unsere höchste Anerkennung. Um den Ernstfall gut zu meistern, bedarf es größter menschlicher Anstrengung und guter technischer Ressourcen. Seitens der Stadtgemeinde versichere ich, dass wir alles dafür tun werden, damit die hohe Qualität der Ausrüstung erhalten bleibt. Persönlich danke ich den Kameradinnen und Kameraden für ihren vorbildlichen Einsatz!“

Wochenend-Fetzenmarkt der Stadtfeuerwehr:

21. bis 23. August im Rüsthaus Fürstenfeld

Freitag: 16.00 bis 19.00 Uhr, Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr, Sonntag 09.00 bis 11.00 Uhr.

In der Verkaufshalle muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, weitere Informationen zu den Covid-19-Sicherheitsbestimmungen beim Wochenend-Fetzenmarkt: www.feuerwehr-fuerstenfeld.at