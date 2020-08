Das Hartberger Kino "Cine4you" lädt nach viermonatiger Auszeit am 26. August zum ersten Filmerlebnis.

HARTBERG. Seit 16. März hatte das Cine4you-Kino in Hartberg geschlossen. Aufgrund fehlender Kinoneuheiten hatte sich Kinobesitzer Manfred Melkes dazu entschieden im Juni noch nicht aufzusperren. Doch jetzt ist es endlich soweit: Nach viermonatiger Terminverschiebung startet das Hartberger Kult-Kino am 26. August mit dem ersten großen Film seit dem Lockdown ins Kinovergnügen. Los geht´s mit Christopher Nolans 200-Millionen-Dollar-Produktion "Tenet". Ein Action-Thriller, das in der Welt der Spionage spielt. In den Hauptrollen sind John David Washington, Robert Pattinson und Elizabeth Debicki zu sehen. Über die Handlung des Films wurde im Vorfeld strenges Stillschweigen bewahrt. Vorführungen sind am 26. August um 18.30 Uhr und um 20 Uhr.

Weitere Filmneuheiten:

Die nächste Filmneuheit startet im "Cine4you" am 2. September mit "After Truth" - eine Fortsetzung zu "After Passion".

Ab 11. September kommt dann die Doku "Der schönste Platz auf Erden" von Elke Groen ins Kino. Sie hört den Menschen in Pinkafeld zu und fängt ein Stück Zeitgeschichte ein. Die Doku wäre auch als Eröffnungsfilm der abgesagten Diagonale 2020 vorgesehen gewesen.

Das komplette Kinoprogramm ab 26. August finden Sie auf www.kino-hartberg.at